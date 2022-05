Alessandro Borghi sfila con la fidanzata Irene Forti a Cannes: foto

Alessandro Borghi è strepitoso a Cannes. Sul red carpet sfila insieme a Irene Forti, a cui è legato da circa tre anni. I due, riservatissimi sul loro amore, che vivono da sempre con grande discrezione, si concedono una delle rarissime uscite mondane in coppia. Al festival il 35enne è protagonista di uno dei film in concorso per la Palma d’Oro, “Le otto montagne”.

Sulla Croisette della 75esima edizione della kermesse cinematografica Borghi tiene stretto Irene, modella e manager. Di lei lo scorso anno, proprio mentre girava la pellicola che ora presenta, diceva: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne”. E ancora: "Ne sono profondamente innamorato. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata un’ispirazione. Ogni giorno mi chiedo: io cosa voglio fare per me, per gli altri, per questo mondo? La risposta non c’è, ma la domanda in sé attiva un processo che mi costringe ad avere a che fare con me in modo diverso".

Alessandro è felice. Porta i capelli lunghi ed è stilosissimo. Indossa un tuxedo custom made firmato Gucci, il modello è blu notte con pantaloni classici e giacca doppiopetto con revers a lancia in gros-grain nero. Ai piedi ha un paio di scarpe allacciate di vernice nera. La camicia è bianca coordinata al fiore sull'occhiello del blazer. Completa il look un grosso papillon di velluto rosa.

La fidanzata Irene Forti, raggiante, è sexy con il lungo abito nero e oro con la gonna plissettata con strascico. Il bustier ha una scollatura vertiginosa decorata con dei lacci. Classe 1992, laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale, vive tra la Roma e Londra. Stavolta accanto al suo compagno non poteva mancare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.