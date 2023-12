Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato 23enne Simone Antolini si sono sposati! Le prime immagini delle nozze a Napoli

Il giornalista 62enne e il compagno si sono detti di sì: a officiare la cerimonia il sindaco Gaetano Manfredi

La bimba di Simone, Melissa, 5 anni, porta le fedi alla coppia

Alla fine il sì è arrivato, oggi, 22 dicembre, alle 13, come programmato da tempo. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato 23enne Simone Antolini si sono sposati. Sul social arrivano le prime immagini del matrimonio del giornalista 62enne e il giovane compagno al Maschio Angioino a Napoli.

Prima gli auguri di Emma Bonino, annunciata come testimone, ma invece presente ‘da lontano'. “Carissimi Alessandro e Simone, auguri, ma ricordatevi sempre che innamorarsi capita, per fortuna, senza mettere troppo impegno; poi arriva il tempo più complicato dell'amarsi, perché richiede volontà e disciplina. Infine subentrerà la tappa del volersi bene e arrivati fino a quel punto, vorrà dire che avete avuto una vita fortunata e felice. Nel frattempo godetevi questa giornata, ringrazio anche il sindaco”, dice in un video messaggio. Poi la cerimonia per l’unione civile officiata dal sindaco Gaetano Manfredi. L'ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e Ilenia Antolini, cugina dello sposo, sono le testimoni. E’ Melissa, la figlia di 5 anni di Antolini, a portare le fedi alla coppia.

Tra gli invitati presenti: Elenoire Ferruzzi, le sorelle Pompadour, la contessa Daniela D'Aragone, ancora Roberto Gobbi e Michel Altieri. Tutti applaudono quando Alessandro e Simone si baciano. Sono entrambi in blu.

La felicità sul volto dei neo sposi

I due col sindaco all'arrivo al Maschio Angioino

Cecchi Paone ha scelto un completo di Gianni Molaro: un abito in tasmania di alta sartoria napoletana con gilet e camicia di seta con colletto coreano e gemelli. Antolini ha voluto Emiliano Bengasi, stilista di Fermo, per il suo frac in broccato di seta con gilet doppiopetto in gradazioni tra azzurro e carta da zucchero.

E' un grandissimo giorno per la coppia, attorniata dagli amici più cari

Ora è tempo di fare festa: il party di ricevimento, secondo indiscrezioni, è stato organizzato al Teatro Sannazaro. E’ lì che i due brinderanno con gioia ai loro fiori d’arancio tanto attesi e voluti.