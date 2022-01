Alessia Macari a 2 settimane dal parto ha già perso 15 chili: ecco come

Alessia Macari è diventata mamma lo scorso 14 gennaio: ha messo al mondo la piccola Nevaeh, per la gioia del marito, neo papà, Oliver Kragl. L’ex Ciociara di Avanti un altro a sole 2 settimane dal parto è già tornata in forma, ha perso i 15 chili messi su durante la gravidanza, lo confessa ai fan nelle sue IG Stories, dove si fa vedere e spiega il suo segreto.

I follower le domandano come sia andato il parto e se abbia già buttato giù molti chilogrammi, la mora 28enne svela: “Il parto benissimo e veloce… Sì, ho tolto quasi tutto e non so come! Cerco sempre d'indossare la pancera… Ero tutta pancia verso la fine e liquidi”.

Alessia è convinta che sia stata proprio la pancera ad aiutarla anche col peso preso durante la gestazione. “L’ho indossata dopo 3 giorni dal parto, mi sentivo strana e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ più stretta”, sottolinea. “Non ho mai mangiato ‘fit’ durante la gravidanza, anzi, ho mangiato tanta pizza con la Nutella, e ho sempre detto: ‘Ai chili ci penso dopo’. Anche ora non ci sto pensando, ma stanno andando via da soli”, spiega ancora la Macari.

“Avevo preso più di 15 chili, ero tutta pancia e liquidi, ho poi fatto il parto naturale, non il cesareo, non ne avevo bisogno. Ho fatto l’epidurale”, fa sapere Alessia. Poi infastidita precisa: “Mi stanno già scrivendo tutte le ‘maestrine’ di Instagram sulla pancera, che non si dovrebbe indossarla, a me invece è stato consigliato: è comoda, comodissima. Mi trovo benissimo”.

La showgirl confida anche che il nome della piccola, letto al contrario, è ‘heaven’, tradotto 'paradiso', ed è un nome molto comune in Irlanda, dove lei è cresciuta. L’ha amato sin da subito. La bimba è tranquilla, dorme molto, a prendersene cura l’aiuta la mamma. Presto mostrerà il suo volto sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.