''A colazione e pranzo non mangio niente, la sera verdura bollita'': l’ex Miss Italia Arianna David torna a parlare in tv del suo disturbo alimentare

Arianna David è tornata in tv a parlare del disturbo alimentare che ormai si porta dietro praticamente da tutta la vita.

L’ex Miss Italia, che nel 1993 vinse il concorso di bellezza più famoso del Paese, ha raccontato a Monica Setta che non crede potrà mai guarire del tutto da questo problema.

A ‘Storie di donne al bivio’ le è stato chiesto dalla conduttrice cosa mangia la mattina, partendo da quando si sveglia.

La 50enne ha risposto: “Niente”. Poi ha spiegato meglio: “Dico la verità, non mangio niente a colazione, bevo solamente un caffè. A pranzo non mangio e la sera mi faccio un po’ di verdura bollita”.

Arianna sa che sarà criticata per le sue dichiarazioni: “Ora mi massacreranno, ma questo è un periodo che mi è presa così. Poi se mi portano al ristorante magari mi mangio anche il pesce alla griglia. In questo momento ho questa difficoltà”.

Le è stato chiesto se si senta in colpa quando mangia. Ha replicato: “Vado a periodi, a volte sì a volte no. Dipende da come mi sveglio la mattina e vedo il mio viso”.

“Tu dirai: ‘Ma cosa sta dicendo’. Però io ho sempre fatto a pugni col mio viso, perché ho il viso tondo”, ha proseguito.

Quando si guarda allo specchio si piace? “Non del tutto”.

Suo figlio più piccolo scherzando le dice che “non è italiana”. “Gregorio che è quello più giovane mi dice: ‘Mamma tu non sei italiana, perché non mangi la pasta, non mangi la pizza, non mangi il pane’. Loro ormai sono abituati, non ci fanno neanche caso”, ha raccontato.

“31 anni fa ho vinto un concorso come Miss Italia, ma io non mi sono mai sentita Miss Italia”, ha sottolineato.