Alessia Marcuzzi festeggia i 49 anni con un party a tema: ecco da cosa si è travestita

Alessia Marcuzzi festeggia i 49 anni con un party a tema. Sceglie i favolosi Anni 80. La conduttrice si traveste insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla figlia Mia, 10, avuta dall’ex Francesco Facchinetti, da Bjorn Borg. Poi, a metà serata, cambia look.

Biondissima proprio come l’ex tennista svedese, Alessia ironizza e veste i panni del campionissimo. Anche il suo amato consorte e la piccolina di casa fanno lo stesso. E’ perfettamente nella parte. Accoglie tutti i suoi invitati per la festa in terrazzo. La casa è addobbata splendidamente: un mare di palloncini gialli celebrano, anche con una scritta, il suo compleanno. La Pinella, che condivide tutto nelle sue IG Stories, fa sapere: “Felice come una bambina”.

Anche i suoi ospiti rispecchiano fedelmente lo stile Anni 80. Risate e divertimento la fanno da padrone. Alessia e incontenibile. Le manca molto il figlio Tommaso, 20 anni, avuto da Simone Inzaghi, bloccato a Londra, ma questo è il suo party perfetto.

Prima di cambiare travestimento la Marcuzzi scende in strada con il resto della compagnia e si fa immortalare dai paparazzi apostati. Vuole che anche loro siano coinvolti nella grande festa.

Poi, con un abitino nero tutto tulle e pizzi, stile Madonna, spegne le candeline, tra gli applausi e l’immancabile coro che intona “tanti auguri a te”. A tarda ora c’è spazio anche per i giochi di società, tutti rigorosamente seduti in terra in circolo. E’ una notte da gustare in cui la conduttrice sente forte il calore di chi le vuole bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.