Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un altro' e cognata di Sonia Bruganelli, dà un esame all'università al quarto mese di gravidanza: foto

La 40enne insieme all’amica del cuore Laura Cremaschi: le due impegnate nella Magistrale in Psicologia Clinica

E’ incinta di 16 settimane del fratello minore della produttrice 50enne, Marco

Niente e nessuno possono fermare il suo percorso accademico. Men che mai una cosa tanto bella e desiderata come una gravidanza. Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un altro' e cognata di Sonia Bruganelli, dà un esame all'università al quarto mese di gravidanza. La 40enne si fa vedere insieme all’amica del cuore Laura Cremaschi, anche lei volto storico del popolare quiz tv di Paolo Bonolis. E’ insieme a lei che spessissimo si prepara: le due sono impegnate nella Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica.

La 40enne sorride e mostra il suo pancione con grande orgoglio. E’ incinta di 16 settimane, ha fortemente desiderato la cicogna col marito Marco, fratello minore della produttrice e opinionista dell’Isola dei Famosi 50enne.

Claudia la scorsa estate si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche. Senza far trascorrere del tempo, si è immediatamente iscritta al corso di laurea Magistrale. Lo aveva fatto sempre con l’amica Laura, a cui pare legata a doppio filo. Sul social aveva svelato: “Ci siamo, sta per iniziare un nuovo percorso ancora più complesso. Non vedo l’ora di stare nuovamente così davanti alla Commissione, dando tanto esami e parlare parlare e parlare del cervello umano, anatomia, funzione e patologie. Verso la Magistrale e tirocinio”.

Stamane, 13 maggio, si è presentata in aula e ha superato brillantemente la prova. “Oggi eravamo in tre a dare l'esame - scrive sul social la Ruggeri - trova l’intruso”. Aggiunge cuoricini rosa che fanno pensare a una bambina in arrivo.