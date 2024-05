Melissa Satta posta selfie con t-shirt brandizzata Beretta, l'azienda del suo presunto nuovo fidanzato Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis

Dopo le paparazzate sul settimanale Chi l'ex di Berrettini sembra ufficializzare il nuovo amore

Il rampollo Beretta è stato legato quattro anni all'ex corteggiatrice di Pomezia

Melissa Satta si scatta un selfie social: mostra il look casual, ma ai followers non sfugge un dettaglio importante. La 38enne indossa una t-shirt, ma non è una semplice maglietta. Si tratta di un capo firmato Beretta, con tanto di logo della celebre Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., spesso nota semplicemente come Beretta, l'azienda multinazionale italiana produttrice di armi da fuoco.

Melissa Satta si scatta un selfie con la t-shirt con logo Beretta

L'ex velina sembra voler ufficializzare la relazione con Carlo Beretta

Un dettaglio che confermerebbe la relazione con Carlo Gussalli Beretta, il rampollo della famiglia. Dopo le paparazzate del settimanale Chi, Melissa non ha mai rilasciato dichiarazioni. Anche Carlo sui social non fornisce dettagli, anzi sul suo profilo conserva ancora le foto con la sua ex Giulia De Lellis. Eppure non sembrano esserci dubbi, dopo la storia con Matteo Berrettini l'ex velina ha voltato pagina. Il rampollo dei Beretta è stato legato a Giulia per ben quattro anni, ora la De Lellis sembra aver iniziato una relazione con Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana. Melissa, invece ha chiuso dopo oltre un anno la storia con il tennista Matteo Berrettini, che adesso farebbe coppia con la ex fidanzata del cantante Ultimo, Federica Lelli.