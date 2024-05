Sonia Bruganelli e l’insegnante di 'Ballando' Angelo Madonia sempre più vicini: le nuove foto di Chi fanno pensare a un legame molto stretto

La 50enne e il 39enne sorpresi nella notte a Roma: camminano mano nella mano, lei lo bacia sulla guancia

Insieme anche all’inaugurazione della mostra di Stefano Mezzaroma il sabato pomeriggio

Sembra che siano inseparabili. Sonia Bruganelli e l’insegnante di ‘Ballando’ Angelo Madonia sono sempre più vicini. Le nuove foto di Chi, e non solo, fanno pensare a un legame molto stretto. Il settimanale li ha sorpresi nella notte a Roma, dopo una serata trascorsa con altri due amici. La 50enne e il 39enne camminano tenendosi per mano. Lui la tiene stretta a sé con la mano sulla spalla, lei gli regala un bacio sulla guancia.

Il giorno dopo, il sabato pomeriggio, la produttrice e il ballerino, vanno insieme a un vernissage: non bucano l’inaugurazione della mostra di Stefano Mezzaroma, marito di Tamara Pisnoli, ex di Daniele De Rossi. Anche lì non si perdono di vista un istante. Il danzatore porta con sé anche la figlia Matilde, 3 anni. E’ padre pure di Alessandra, 10.

Madonia, interrogato dal settimanale a inizio maggio, dopo essere stato paparazzato con Sonia per la prima volta a Palma di Maiorca, aveva detto: “E’ una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie”.

La frequentazione tra di lui e la Bruganelli, però, diventa sempre più assidua. “La cosa sicura è che fra i due c’è una forte amicizia - scrive Chi - E c’è fiducia, visto che Angelo a Roma vive in affitto in un appartamento di Sonia. La casa dove li vediamo spesso entrare e uscire è della Bruganelli”.

Sonia e Madonia al vernissage

Certo, i due si vedono in compagnia di altre persone, mai da soli, quindi è bene procedere con estrema cautela, ma la simpatia c’è e traspare. E i fotografi oramai li seguono come se fossero la loro ombra…