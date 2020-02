Alessia Marcuzzi si sta godendo una vacanza a caldo. La conduttrice, mentre in Italia è pieno inverno, può sfoggiare un coloratissimo costume da bagno su Instagram. A febbraio è volata infatti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove il termometro segna temperature vicine ai 30 gradi. A 47 anni la bella romana è sempre in grandissima forma, come dimostrano le immagini condivise sul social. Inoltre Ale ha scelto di indossare capi e accessori della sua collezione ‘Marks and Angels’.

Sotto a uno scatto che la ritrae con una sorta di trikini arancione e una borsetta sulle stesse tonalità sono comparsi tantissimi commenti di fan e amici. A farle i complimenti per il fisico da urlo è stata anche l’amica Elisabetta Canalis. L’ex velina ha scritto: “Poco figa eh”. Poi una valanga di like.

Nel frattempo si è venuto a sapere che la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda ad inizio primavera, non sarà condotta da Alessia. Dopo cinque stagioni la bionda ha deciso di non essere più al timone del reality, che sarà invece condotto con ogni probabilità da Ilary Blasi (che ha invece lasciato il volante del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini).

In un comunicato stampa Mediaset ha fatto sapere qualche giorno fa: “Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de ‘Le Iene’”.

Scritto da: la Redazione il 10/2/2020.