''Il mio ultimo partner vegano a letto mi ha fatto vedere le stelle'': Daniela Martani risponde alla Clerici e spiega perché gli uomini vegani sono più virili

La 50enne ha risposto alle affermazioni fatte dalla Clerici a ‘Belve’

Ha spiegato che l’ultima persona con cui è andata a letto è vegana

Sotto le lenzuola quest’uomo ‘faceva i numeri’ anche grazie all’alimentazione sana

Daniela Martani ha rivelato che il suo ultimo partner intimo le ha fatto “vedere le stelle”, anche grazie al fatto che si tratta di un uomo che non mangia prodotti di derivazione animale.

La 50enne, ex concorrente del Grande Fratello e da anni presenza fissa in salotti tv e non solo, non parla praticamente mai della sua vita intima, ma stavolta ha fatto un’eccezione per rispondere a quello che ha affermato Antonella Clerici pochi giorni fa a 'Belve'.

La conduttrice di ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ ha infatti affermato di pensare che i vegani possano essere noiosi a letto. In realtà le cose starebbero molto diversamente…

Daniela Martani, 50 anni, ha spiegato di aver visto le stelle a letto grazie al suo ultimo partner intimo, che è vegano

La Martani ha condiviso sui suoi canali social una clip dell’intervista della Clerici con la Fagnani. Ha scritto: “Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io si e ti racconto la mia esperienza”.

Poi ha aggiunto: “Ti prego, dai. Quest’affermazione alla tua età. Ancora con questi stereotipi banali che i vegani sono noiosi perché non mangiano la carne… Dove l’hai letta questa roba? Ma l’hai mai provato un vegano?”.

“Io l’ho provato un vegano. E’ stata la mia ultima passione sessuale. Io non parlo mai delle mie passioni sessuali perché in realtà io non faccio sesso senza sentimento, quindi mi interessa poco”, ha continuato.

“Però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva”, ha proseguito.

Antonella Clerici a Belve ha affermato di pensare che i vegani a letto possano essere noiosi

“Ti assicuro che le misure erano perfette, ti assicuro che altro che missionario… mi ha fatto vedere le stelle”, ha sottolineato.

“I vegani non sono noiosi affatto, i vegani sono molto virili, i vegani funzionano molto meglio a livello sessuale perché l’alimentazione aiuta a far circolare il sangue in maniera ottimale e quindi arriva perfetto anche lì dove deve arrivare”, ha fatto sapere.

“Hai capito Antonella cosa voglio dire?”, ha concluso.

A supportare le parole della Martani c’è anche una recente ricerca scientifica condotta nella prestigiosa università di Harvard, negli Stati Uniti, che ha scoperto che gli uomini che seguono un’alimentazione a base vegetale hanno funzioni sessuali migliori della media. Questo tipo di alimentazione rende anche più efficiente il sistema ormonale.