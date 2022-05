Alessia Marcuzzi torna in tv dopo un anno ospite di Mara Venier: 'La conduzione mi manca’

Alessia Marcuzzi torna in tv dopo circa un anno di assenza. A Domenica In Show, ospite della sua amica Mara Venier, la presentatrice ammette: “La conduzione mi manca”. Fa capire, senza problemi, di voler tornare presto in video sul piccolo schermo.

Il 30 giugno 2021 con un comunicato la Pinella ha ufficializzato il suo addio a Mediaset dopo 26 anni. E’ convinta anche adesso che la scelta fatta sia stata giusta, però la 49enne non si fa problemi a rivelare quel che sente. “E’ un anno che non vado in video. Questa decisione mi ha fatto bene, sono fortunata, me lo sono potuta permettere. Però quella lucetta rossa, quando ce l’hai nel sangue, ti manca. La voglia c’è, in tv ci sono cresciuta, avevo 17 anni”, sottolinea la Marcuzzi.

La conduttrice poi aggiunge: “Il Covid mi ha fatto riflettere, mi sono presa un periodo per me, per stare fuori dalle telecamere, ma quando quella cosa ce l'hai nel sangue poi ti manca perché fa parte di te”.

Alessia è elegantissima con i pantaloni neri modello baggy abbinati a un bustier steccato in tulle nero firmato Dolce & Gabbana. Ai piedi decoltè black con tacco vertiginoso a spillo. Ha i capelli sciolti e ondulati, sorride ironica e non dimentica la sua solita verve ironica.

“Per farla venire qui stasera ho dovuto insistere”, rivela Mara. La Venier la elogia e ricorda i loro trascorsi insieme. "A L'Isola dei Famosi ero una tua opinionista”, dice. Le due bionde sono legate da profonda stima e affetto. “Lei mi fa magna' in continuazione - confida ridendo la Marcuzzi -. Quando mi invita a cena non c'è mai un semplice pesce al forno con le patate perché cucina sempre o l'amatriciana o la cacio e pepe o la lasagna”.

Stando a Dagospia, Alessia Marcuzzi dovrebbe tornare presto in tv, su Rai Due, con un nuovo programma prodotto da EndemolShine Italy che dovrebbe andare in onda a novembre, in prima serata, dalla durata di 5 o 6 puntate: la trattativa sarebbe in fase di arrivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.