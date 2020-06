Alessia Marcuzzi è voluta andare a trovare l’amica e collega Mara Venier a casa e le ha portato le sue creme (lanciate sul mercato da poco) e anche una vaschetta di gelato artigianale. La padrona di casa di ‘Domenica In’ è infatti bloccata nella sua abitazione romana (e più precisamente a letto) con il piede rotto e quando qualcuno le va a fare visita è molto contenta. Tanto più che Alessia ha portato con sé anche sua figlia Mia.

Mara ha pubblicato su Instagram alcuni video in cui la 47enne romana appare seduta sul suo letto durante una chiacchierata: “La mia amica Alessia è venuta a trovarmi e mi ha portato le sue creme, che proverò subito”. Al che la replica di Ale: “Non ti servono Mara le creme perché la pelle come la tua non ce l’ha nessuna”. Quindi la Venier aggiunge: “Eh mica tanto amore mio. Luce, già mi piace il nome. E poi mi ha portato pure il gelato, ora lo mangiamo tutto”. Una bella vaschetta lampone e nutella, sottolinea la Marcuzzi.

Poi Mara inquadra col telefono Mia, 8 anni, la bambina avuta dalla collega insieme a Francesco Facchinetti, e suo marito Nicola Carraro. Entrambi seduti attorno al suo letto. Infine mostra la sua gamba alzata: “Io sto sempre così, da qui non mi muovo mai”.

Solo pochi giorni fa la bionda veneta, che il prossimo 20 ottobre compirà 70 anni, ha spiegato che la strada per la guarigione è ancora lunga. Dopo essere caduta dalle scale ed essersi fratturata il piede non è mai uscita di casa, se non per recarsi negli studi di ‘Domenica In’, dove ha condotto le ultime puntate dell’edizione di quest’anno dello show. Quando le è stato chiesto tra quanto tempo potrà riprendere una vita più o meno normale, ha fatto sapere: “Devo stare a letto per altri dieci giorni, poi ho sei settimane di recupero con le stampelle. È una brutta frattura, è una faticaccia”.

Scritto da: la Redazione il 30/6/2020.