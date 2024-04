''Ho dormito 48 ore di fila, ho la faccia struccatissima'': Belen si mostra senza make up dopo l'intossicazione alimentare che l'ha stesa

La 39enne non ha problemi a farvi vedere dai fan completamente stravolta e acqua e sapone

Belen Rodriguez non ha alcuna paura di mostrarsi appena alzata, stravolta, annientata da un’intossicazione alimentare che l’ha stesa. La 39enne si mostra senza make up ai fan. “Ho dormito 48 ore, ho la faccia struccatissima”, racconta.

Era euforica dopo la presentazione della sua nuovissima linea beauty, purtroppo non immaginava di certo cosa le sarebbe accaduto. La showgirl nella clip condivisa nelle sue IG Stories esordisce: “Vi faccio questa storia con questa bellissima faccia struccatissima, perché ora dicono che va molto di moda il ‘real’, il crudo. Ecco, più crudo di così…impossibile. Ieri dopo la presentazione, anzi, scusate, l’altro ieri, perché sono stata un intero giorno a letto (mi hanno chiamato le mie amiche disperate perché non ho risposto a nessuno al telefono), mi è venuta un’intossicazione alimentare”.

Belen sta cercando di rimettersi in modo dopo il malore accusato. “Non vi racconto il resto perché non è elegante per niente, non è da me - prosegue - Insomma, ho dormito 48 ore di fila, ma sono stata così male, che più male di così non si può”.

L’argentina è ora pronta a riprendere i propri impegni professionali. “Mi dispiace tantissimo perché ero gasatissima di raccontarvi tutto quanto sui prodotti… Cerco di riprendermi. Mi farò una doccia e mi metterò il make up Rebeya che mi salverà la vita”, conclude citando il suo brand appena lanciato sul mercato.