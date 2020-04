Maria De Filippi non si ferma davanti all’emergenza, anzi rilancia. In tv sta per arrivare il ‘suo’ Amici Speciali, un talent che, come racconta il promo in onda, vuole fare “qualcosa per il nostro Paese”. Desidera riuscirci con la danza e con la musica, il canto. Ecco chi ci sarà nel cast.

Protagonisti di Amici Speciali di Maria De Filippi saranno ballerini e cantanti già conosciuti dal pubblico che da anni segue Amici. Non solo loro però, anche un paio di nomi ‘fuori dal coro’. Tra i giudici confermata la presenza di Vanessa Incontrada, che ha annunciato la sua partecipazione durante una diretta Instagram con Nek.

La conduttrice e attrice spagnola ha rivelato: “Adesso è tutto bloccato nel mio settore lavorativo, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate. Per quanto riguarda il teatro, il cinema e il film che dovevo iniziare, invece, è per adesso tutto bloccato”.

L’hashtag #DMA, distanti ma amici, ha svelato via social i nomi del cast di Amici Speciali. Ci sarà Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020, Javier Rojas, che ha trionfato nel ballo sempre nell’ultima edizione, i danzatori professionisti Andreas Muller, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino, pure loro ex concorrenti del talent, e il professore Stash con i suoi The Kolors.

Tra i concorrenti Irama, Alberto Urso e Giordana Angi, il ballerino Alessio Gaudino. Oltre loro ad Amici Speciali parteciperanno Michele Bravi, vincitore di X Factor 2013, e il rapper Random.

“Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni”, recita il promo in tv. A spiegare cosa farà per il nostro Paese il nuovo programma di Maria De Filippi ci pensa Stash, che via web, chiarendo cosa l’abbia spinto a dire di sì, rivela: “I soldi ricevuti in queste puntate ‘speciali saranno donati per contribuire alla lotta contro il virus”. Lui è pronto a mettersi in gioco e ha accettato la sfida.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2020.