Anastasia Kuzmina ha un nuovo fidanzato! Annuncio, foto e dettagli

Anastasia Kuzmina è innamorata. Sul social la ballerina ucraina di Ballando con le stelle ufficializza col nuovo fidanzato e rivela chi è il ragazzo che le fa battere forte il cuore. La 30enne si è legata al dottor Alessio Di Gennaro, dietista e nutrizionista sportivo ISSN, come si legge dal profilo Instagram. E’ anche un TikToker molto conosciuto.

La danzatrice in passato fidanzata con Francisco Porcella e che avrebbe avuto probabili flirt con Andres Gil e Fabio Basile, sorride insieme al ragazzo. In un breve video che posta, girato in palestra durante gli allenamenti, Alessio prima la bacia dolcemente sulla fronte, poi le regala un appassionato bacio in bocca. Il suo è quasi un annuncio di fidanzamento.

I follower della Kuzmina vogliono sapere come si siano conosciuti. Anastasia risponde dando dettagli sulla loro storia d’amore e aggiungendo a corredo una foto con Di Gennaro: “Non mi va di raccontare proprio tutto, ma posso dire che ho passato una notte a vedermi tutti i suoi video. Ed ho fatto io il primo passo. Il resto è storia”.

I due sembrano molto felici insieme. Lui è un vero stakanovista nel suo lavoro, attivissimo anche su YouTube e i social. Sul suo profilo Linkedin si legge: “Ho conseguito la Laurea in Dietistica presso Università di Roma Tor Vergata con una tesi su ‘effetti della dieta dello sportivo sul microbiota intestinale’ . Ho eseguito 2 anni di tirocinio presso il reparto Centro Obesità situato nel policlinico di Roma Tor Vergata e 1 anno di tirocinio presso al reparto di diabetologia situato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Ho ottenuto una certificazione in nutrizione sportiva presso la International Society of Sport Nutrition, ISSN. Sono un Personal Trainer CSEN certificato”.