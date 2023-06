E’ finita da un anno e mezzo tra wedding planner 52enne e Laurent

La rottura dopo circa 6 anni insieme: i due vivevano un rapporto a distanza

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia, è tornato single. E’ finita da un anno e mezzo tra wedding planner 52enne e Laurent: la rottura dopo circa 6 anni insieme: i due vivevano un rapporto a distanza. Il 52enne a Il Corriere della Sera confessa: “Avrei voluto un figlio, ma ci ho rinunciato”. E spiega perché.

Enzo Miccio è tornato single: ''Avrei voluto un figlio, ma ci ho rinunciato''

Il desiderio di paternità negli ultimi tempi si era fatto forte, anche in tv lo aveva confessato, proprio parlando del compagno a gennaio 2022, poco prima che la storia si concludesse. Ora Miccio ammette: “Io vorrei tantissimo essere padre. Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità”.

Enzo chiarisce: “La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi, prima non lo avevo proprio, anzi i miei amici mi chiamavano scherzosamente ‘Erode’. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell’avere un figlio che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre. Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single”.

L’imprenditore, personaggio tv e conduttore di Pechino Express poi conclude: “Ho fatto una scelta molto personale di responsabilità”.

Al quotidiano rivela anche il suo rapporto col cibo, confidando la sua alimentazione quotidiana: “Io sono ossessionato dal cibo: cerco di mangiare sano, se sono a casa mi cucino un pesce con le verdure, se sono in giro e non trovo nulla che funzioni piuttosto salto. Ho le mie fissazioni: la colazione è l’unico motivo per cui mi alzo dal letto. Faccio il mio ‘zuppone’, il pappone del Miccio con dentro cereali, latte di avena, frutti di bosco, yogurt greco. Dopo l’attività fisica mi faccio un frullato con la banana. A mezzogiorno spesso salto il pranzo, recupero magari con della frutta secca, di cui sono fanatico. La sera pesce, oppure pollo, oppure uova e verdura. Frutta mai dopo le 18, se proprio ho un buco prima di andare a letto mangio uno yogurt magro zero grassi. Per ora così funziona”.