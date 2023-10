Andrea Damante e Marco Fantini sfilano insieme in mutande: guarda

I due tra i protagonisti del Winter Wonderland 2023 di Intimissimi Uomo

Andrea Damante e Marco Fantini si prendono la scena. Sfilano insieme in mutande, mostrano a tutti il fisico scolpito. I due sono tra i protagonisti del Winter Wonderland 2023 di Intimissimi Uomo. Gli ex tronisti di Uomini e Donne, 33 e 32 anni, in passerella conquistano.

Damante, ormai dj acclamato, fidanzato con Elisa Visari, con cui ha da poco festeggiato i 3 anni d’amore, indossa i boxer natalizi. Anche Fantini, legato a Beatrice Valli, conosciuta proprio al dating show di Maria De Filippi e sposata il 29 maggio 2022, fa lo stesso.

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha la faccia da guascone quando cammina con i capi del marchio. Molto più sorridente e ironico il ragazzo nato a Correggio, ma cresciuto a Carpi. Con lui c’è anche un bambino, è abituato a fare il papà. Dalla compagna 28enne, imprenditrice digitale, ha avuto Bianca, 6 anni, Azzurra, 3, e Matilda Luce, appena 4 mesi. La Valli è anche madre di Alessandro, 11 anni, avuto dall’ex Nicolas Bovi.

Dietro le quinte si scherza, anche in passerella è l’ironia a farla da padrone, all’evento speciale del brand di intimo in cui pure giocolieri e ballerine animano il pubblico. Damante e Fantini sono seducenti con i capi della collezione, anche stilosi pigiami. Le loro amate, tra gli invitati, applaudono a gran voce. E non sono le sole.