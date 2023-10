La 32enne approfitta della pausa di campionato e del clima ancora estivo e va al mare

Sceglie una località molto famosa della sua Sicilia e nuota dell’acqua limpida del mare

Diletta Leotta non si ferma un attimo, anche ora che è mamma. La conduttrice Dazn approfitta della pausa di campionato e a meno di due mesi dal parto si rimette il bikini e fa il bagno a mare a metà ottobre. Il clima ancora estivo, con temperature che superano addirittura i 30 gradi, l’aiutano. Così vola in una famosa località della sua terra natale, la Sicilia, e si immerge nell’acqua limpida delle isole Eolie.

A meno di due mesi dal parto Diletta Leotta si rimette in bikini, bagno al mare a metà ottobre: ecco dove

La 32enne condivide nelle sue storie su Instagram alcune immagini del suo bagno rigenerante. L’acqua non è ancora fredda, anzi, e lei è una vera sirenetta con il due pezzi scuro sgambato. Aria, chiaramente, è troppo piccola, non è con lei. Non si vede neppure il compagno, Loris Karius. Tutti si domandano se il 30enne sia volato dall’Inghilterra, dove veste la maglia del Newcastle, per stare accanto alle sue donne.

La 32enne approfitta della pausa di campionato e del clima ancora estivo e va al mare, alle isole Eolie

La Leotta si rigenera. Dopo il parto, lo scorso 16 agosto, giorno del suo compleanno, ci ha messo pochissimo a tornare in splendida forma. Ha preso qualche giorno di pausa per godersi la maternità, poi è tornata a occuparsi del bordocampo delle partite di serie A per Dazn. E ha pure ripreso le redini del programma radiofonico che conduce con Daniele Battaglia, Take Away, in onda su Radio 105.

La conduttrice è bellissima col due pezzi nero

Con Loris non c’è alcun conflitto o gelosia. Il portiere 30enne al Corriere della Sera ha detto: “Siamo lontani per giorni, non potrei vivere una relazione a distanza se lo fossi. Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa”. E sulla gestione del manage familiare ha chiarito: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”.