La conduttrice 72enne non nasconde il décolleté, di cui va fiera

In passato aveva contattato anche dei chirurghi estetici per rimpicciolirlo, ma…

Mara Venier non ha mai nascosto il suo sensualissimo décolleté. A Oggi la conduttrice 72enne parla senza freni del suo seno. “E’ esagerato, è bello e sta su”, spiega. La ‘zia’ di tutti gli italiani racconta pure quando è ‘esploso’.

Mara Venier parla senza freni del suo seno: ''E' esagerato, è bello e sta su, è esploso quando…''

In occasione della sfilata della sua capsule collection per Luisa Viola, nel backstage, la Venier alla giornalista rivela: “Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi. Poi, diventando mamma presto, sono esplose”. A ‘rimpicciolirle’ in passato ci ha pure pensato, in realtà. Ma non è andata fino in fondo.

La conduttrice 72enne non nasconde il décolleté, di cui va fiera

“Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’”, racconta la presentatrice Rai. E aggiunge: “Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”.

In passato aveva contattato anche dei chirurghi estetici per rimpicciolirlo, ma…

Mara è proprio ispirandosi alla sua fisicità, alle sue forme e al suo stile che ormai da anni firma collezioni con marchio di moda curvy del gruppo Miroglio. “Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata”, sottolinea. Lei ha un feeling pazzesco col suo seno e il suo fisico: si piace e si sente accattivante e sicura di sé.