Andrea Damante: 'Soffro per Giulia De Lellis, mi ha lasciato lei'

Andrea Damante a Spy confessa: “Soffro per Giulia De Lellis, mi ha lasciato lei”. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice si erano realmente riavvicinati, i Damellis parevano essere pronti a ufficializzare di nuovo la loro ritrovata unione, poi è arrivato Andrea Iannone e ha scombinato tutti i piani, a quanto pare.

Il Dj veronese non è affatto contento dei risvolti presi da tutta la vicenda. “Soffro per Giulia De Lellis”, ammette sulle pagine del settimanale, che l’ha intervistato. E aggiunge: “Provo a ricominciare”. Finora Andrea Damante era sempre rimasto in silenzio, non aveva mai detto nulla sui rumor che lo volevano nuovamente insieme alla popolarissima influencer 23enne. Dalle sue parole, però, appare chiaro che la ‘reunion’ c’era stata, ma è durata pochissimo. Il sentimento è evaporato velocemente, stavolta è stata la moretta a dirgli addio.

“Giulia mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato , non ho colpe. Soffro per lei”, sottolinea Andrea Damante al giornale. Il 29enne non ha reagito bene alla notizia della liaison di quella che è tornata a essere la sua ex e il centauro di Vasto, ex di Belen Rodriguez.

Intanto Giulia De Lellis a Uomini e Donne Magazine del suo nuovo legame sentimentale non parla. Si limita a dire: “Mi vedo mamma, moglie e donna indipendente. Oggi sto facendo tutto quello che faccio per arrivare a tutto questo. Speriamo di farcela“.