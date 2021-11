Andrea Nicole, la tronista transgender di 'Uomini e Donne' confessa: 'Sono stata il più grande dolore dei miei'

Andrea Nicole Scavuzzo, la tronista transgender di Uomini e Donne, durante l’esterna con il corteggiatore Ciprian, si lascia andare raccontando molto di sé. La mora confessa: “Sono stata il più grande dolore dei miei genitori”. In lacrime fa la sua ammissione: il difficile, complicato e lungo percorso di transizione che l’ha portata a diventare donna l’ha segnata dentro.

“Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”, rivela la 29enne. Ha persino pensato di farla finita.

Poi aggiunge: “Sono stata il più grande dolore dei miei genitori, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata”.

In studio chiarisce: “Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L’averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso. E’ un alternarsi in base alle singole situazioni”. Parla dei due ragazzi con cui si sta vedendo, per moltissimi alla fine, nonostante le rivelazioni fatte a Ciprian, sceglierà Ale…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.