Andrea Piazzolla in tv scoppia in lacrime per Gina Lollobrigida: ''Gli ultimi anni un incubo''

Andrea Piazzolla non riesce a trattenere il pianto. A Domenica In, ospite di Mara Venier, l’ex factotum della diva scomparsa il 16 gennaio a 95 anni, al centro delle polemiche con la famiglia dell'attrice e sotto processo a Roma con l'accusa di circonvenzione di incapace, parla del loro rapporto durato per quasi 13 anni. Racconta anche la difficile relazione di Gina con il figlio, Andrea Milko Skofic, e la controversa vicenda del matrimonio con lo spagnolo Francisco Javier Rigau, più giovane di lei di 34 anni. Il 35enne rivela: “Gli ultimi anni sono stati un incubo”.

Piazzolla spiega che con il figlio Gina non è mai riuscita ad avere un legame sereno: “Il rapporto non è mai stato molto facile. Milko aveva questa mamma molto famosa, non la aveva tutta per lui, e questo ha causato qualche problema. D'altra parte Gina era una donna dal carattere molto, molto forte, non è mai scesa a compromessi, dava il massimo, voleva il massimo. Non sono riusciti mai a prendersi”.

Andrea ha conosciuto la Bersagliera nel 2009, dal 2012 ha collaborato con lei. Nel 2013, rivela, “è iniziato l'incubo, quando abbiamo scoperto il matrimonio per procura dello spagnolo”.

“Milko non ha mai accettato di chiarirsi con la madre e si è schierato completamente con Rigau - continua Piazzolla - è iniziata una assurda serie di cause. La cosa più grave, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, è che c'è una parte di giustizia per bene, un'altra parte che fa acqua da tutte le parti. Ho rispetto per la giustizia, ma credo che sia mancato il rispetto per Gina. Se una persona sta benissimo, come le si può togliere un avvocato? E imporle come avvocato il compagno dell'associata dello studio che difendeva Milko, il figlio Dimitri e Rigau che a sua volta nomina come consulente lo stesso consulente di Rigau? Gina con tutte le forze ha provato a fare ricorsi, ma era una sorta di lotta contro i mulini a vento. Chiese di cambiare l'amministratore di sostegno, ma il giudice ha messo una persona tra Gina e l'amministratore di sostegno. Come mai quando le persone hanno realmente bisogno, i tempi della giustizia richiedono sei mesi, un anno... E invece, quando lui chiedeva una cosa, il giorno dopo arrivava il decreto”.

Piazzolla si commuove, rimanda le accuse del figlio di Gina nei suoi confronti al mittente. “Io sapevo che era una corsa contro il tempo che non dovevamo rimandare nulla a domani", sottolinea parlando dell’attrice, in precarie condizioni di salute dovute a una caduta lo scorso settembre. "Mi sono occupato di tutto, l'ho fatto con onore, come era giusto e doveroso. Fino a che non siamo andati in ospedale giovedì della scorsa settimana. L'ho accompagnata a fare una tac in ospedale e ho chiesto di farla senza contrasto. Ma non lo hanno fatto e quello le ha bloccato i reni. E' stato il mio rimpianto. Ho chiamato aiuto e mi hanno detto che non si poteva fare nulla". E ribadisce: ”Le avrei donato i miei anni, pur di vederla altri anni. Le avrei dato tutto, non solo un rene. Lei mi ha dato il suo tempo e io ero pronto a darle il mio".

"L'ultima volta che l'ho vista è stato 24 ore prima che se ne andasse. Ero disperato. L'ultima volta che l'ho vista le ho detto: ‘grazie e scusa’. E ho chiesto al figlio di fare lo stesso. Mi ha risposto: 'Io non le devo chiedere scusa di niente’”, svela ancora l’ex assistente della Lollo.