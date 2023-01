Federico Fashion Style: ''Sono stato costretto a fare coming out''. E parla del compenso preso in tv...

Il parrucchiere spiega il motivo per cui ha ammesso di essere omosessuale solo ora

“Mi sono trovato nella condizione di doverlo dirlo pubblicamente perché…”

Federico Fashion Style dopo il coming out in tv, a Verissimo, respinge al mittente le accuse di chi dice che avrebbe finalmente ammesso apertamente di essere gay per denaro. Secondo alcuni ‘maligni’ avrebbe preso un cachet altissimo per rivelare il suo orientamento sessuale davanti la telecamera. Il parrucchiere 33enne, che a Milano ha appena inaugurato il suo nuovo negozio, proprio nel corso della festa, davanti all’obiettivo del suo smartphone, dice la sua: “Se l’ho fatto per una miriade di soldi? Non è assolutamente vero!”.

Federico Fashion Style e il coming out in tv: ''Se l'ho fatto per soldi? Non è assolutamente vero!''

L’hair stylist puntualizza: “Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente perché terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, dichiarazioni molto riservate”. E affonda, tirando stilettate a chi ha parlato, ma senza fare nomi: “Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano. La vita del resto continua e io non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida per avere qualche ‘like’ in più”.

Il parrucchiere spiega il motivo per cui ha ammesso di essere omosessuale solo ora

Sull’accusa di essere stato pagato per dire che è gay Lauri sottolinea: “A chi mi accusa di essere andato in tv per miriadi di soldi o visibilità, tengo a precisare che non è assolutamente vero, anzi”. E ribadisce ancora una volta: “Sono stato costretto a dirlo, quindi volevo dirlo prima alle persone che dovevano sapere”. Poi conclude: “La vita va avanti, io voglio chiudere questo capitolo mettendo un punto”.

Ha parlato del suo orientamento sessuale sabato 21 gennaio a Verissimo

Federico in tv ha rivelato che Letizia Porcu, da cui ha avuto tramite fecondazione assistita Sophie Maelle nel 2017, sapeva da tre anni che lui è omosessuale. Poi, sbottando, ha precisato: “Ora però ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”.