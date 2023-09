Il compagno di Veronica Peparini ringrazia l’artefice della sua perfezione: “Sono stato bravo”

Il 27enne, legato alla 52enne dal 2018, ha adottato il metodo GS Loft

Andreas Muller, vincitore della 16esima edizione di Amici, si spoglia sul social e mostra il suo nuovo fisico scolpito. Il ballerino ha addominali d’acciaio, un corpo da adone allenato come non mai. Il 27enne legato a Veronica Peparini, 52 anni, dal 2018, nelle sue storie ringrazia l’artefice della sua perfezione, Giacomo Spazzini. “Sono stato bravo”, gli sottolinea.

Addominali d'acciaio: il ballerino Andreas Muller mostra il suo nuovo fisico scolpito

Il danzatore è orgoglioso dei risultati ottenuti. E’ probabile che abbia adottato il metodo GS Loft di questo imprenditore, ex bodybuilder IFBB, che, grazie alla sua esperienza ha elaborato attraverso la cura dell’alimentazione, dell’allenamento e della mente, un programma che mira a migliorare e allungare la vita.

Sono tantissimi i famosi che si sono rivolti e continuano a rivolgersi a Spazzini per cambiare il proprio stile di vita nell’esclusivo club di consulenza per il corpo e per la mente del bresciano, inaugurato nel 2019 con sede a Desenzano sul Garda. Da Blanco a Tony Effe, solo per citarne alcuni.

Il metodo in questione, quello che anche Andreas ha fatto suo, segue il ‘paziente’, la persona che decide di rivoluzionare tutto, dall’allenamento, alla nutrizione al mental coaching. E’ composto da una serie di regole e consigli per proteggere i muscoli, gli organi, non cedere allo stress. Muller si sente in grande forma e si fa vedere fiero del risultato finale.