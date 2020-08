Anna Tatangelo, come tutti, sta trascorrendo un’estate di “alti e bassi”. La cantante lo ha ammesso sul social, facendo gli auguri al fratello Giuseppe. Su Instagram ha condiviso una serie di foto in cui appare con il neo 35enne. I due si divertono in piscina e posano per una serie di scatti in cui però non riescono a fare delle espressioni “serie”. “Niente... ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria! Tanti auguri bro!”, ha scritto la 33enne.

“E? stata un’estate diversa con alti e bassi, ma sono felice perche? so sempre dove trovare un sorriso vero! TVB”, ha aggiunto l’ex compagna di Gigi D’Alessio. La diva della musica italiana pochi giorni fa si è presa un grande spavento. La madre Palmira ha avuto un brutto incidente domestico. Pare sia caduta in casa, a Sora, e si sia fratturata la mandibola. Sarebbe così stata trasportata in ospedale a Roma.

Anna negli ultimi mesi è stata al centro di una trasformazione molto vistosa. Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio il suo corpo è molto cambiato: è diventata muscolosissima. Poi ha anche deciso di modificare il colore dei suoi capelli, chiedendo al parrucchiere di fiducia di tingerli di biondo. Non tutti i suoi fan hanno apprezzato la modifica, però lei è rimasta molto soddisfatta.

Scritto da: la Redazione il 21/8/2020.