Anna Tatangelo ammette: 'Ho sofferto per non essermi sposata con Gigi D’Alessio’

Anna Tatangeolo ha ammesso che il mancato matrimonio con Gigi D’Alessio, che è stato il suo compagno per tantissimi anni e da cui ha avuto anche il suo unico figlio, Andrea, oggi 11enne, l’ha fatta soffrire. Intervistata dal Corriere della Sera ha spiegato: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”. “Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”, ha poi aggiunto.

Non è però chiaro cosa abbia impedito all’ormai ex coppia di giurarsi amore eterno. Forse era lui a non volere? Sta di fatto che i due non hanno mai messo la fede al dito, ma per la 34enne originaria di Sora si tratta invece di un passo importante in una storia d’amore. “Ho fatto tutte le cose al contrario. Ho già un figlio di 11 anni. E dopo un figlio, il matrimonio è la cosa più importante”, ha continuato.

La Tatangelo ha poi detto che secondo lei il matrimonio si deve basare sul rispetto reciproco. “Se non c’è rispetto in una coppia non si può andare avanti. E non è scontato”, ha proseguito nella chiacchierata con il quotidiano di Via Solferino.

Parlando del programma che inizierà a condurre dal prossimo 19 settembre su Canale5, ‘Scene da un matrimonio’, e di suo figlio Andrea, Anna ha infine concluso: “È felicissimo quando vede la mamma che si emoziona, per lui è motivo di orgoglio. Ho un bellissimo rapporto con Andrea: parliamo tanto e ci facciamo forza a vicenda”.

Scritto da: la Redazione il 12/9/2021.