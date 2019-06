Anna Tatangelo, 32 anni, è volata a Mykonos, in Grecia, per una vacanza all'insegna del divertimento condivisa insieme a un gruppo di amici. La cantante su Instagram condivide alcuni scatti che la ritraggono in bikini. Anche quest'anno supera a pieni voti la prova costume.

A Mykonos con un bikini che mette in evidenza le forme sinuose, Anna sembra una sirena mentre esce dall'acqua. Appare come sempre bellissima con i capelli bagnati e gli occhiali scuri che le proteggono lo sguardo dai raggi del sole. La foto sul social ha totalizzato in pochissime ore 117 mila 558 like.

La Tatangelo ha deciso di partire per Mykonos. Ha scelto la Grecia per qualche giorno di relax al mare. Anna condivide con i follower alcuni momenti del soggiorno. Gigi D'Alessio non c'è. I due da quando è rientrata la crisi continuano a centellinare le apparizioni di coppia sui social.



La mora della musica italiana probabilmente si è voluta semplicemente regalare una vacanza con gli amici. La cantante, infatti, è circondata da un folto gruppo di persone e con loro, tra giornate in spiaggia e serate in allegria, sembra divertirsi un mondo. L'estate 2019 è ufficialmente iniziata.