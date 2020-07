Da poche settimane ha deciso di cambiare completamente look. Anna Tatangelo ora ha rivelato che quando è entrata nel salone del suo parrucchiere di fiducia a Sora (il suo paese d’origine nel Lazio) ha scioccato l’hairstylist quando gli ha chiesto di farla diventare bionda. La 33enne, che è sempre stata mora, ha spiegato: “Il mio parrucchiere, Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: 'Fammi bionda’”.

In un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ ha poi spiegato come mai ha scelto di modificare completamente la sua apparenza. "Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”, ha fatto sapere. “Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura”, ha poi aggiunto.

Infine l’artista ha affrontato anche il tema della separazione da Gigi D’Alessio, a cui è stata legata per tantissimi anni tra alti e bassi, e ha fatto sapere di essere rimasta in ottimi rapporti con il padre di suo figlio Andrea, nato 10 anni fa. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 6/7/2020.