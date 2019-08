Sembra essere ormai guerra aperta tra Antonella Clerici e la Rai. La conduttrice avrebbe rifiutato, con il supporto del suo agente Lucio Presta, la conduzione della prossima edizione di ‘Miss Italia’, che torna in Rai dopo diversi anni. Per la bionda 56enne sarebbe stato solo un “contentino” dopo l’esclusione dai palinsesti della prossima stagione della tv di Stato di tutti i suoi programmi.

D’altronde Antonella lo aveva spiegato di non voler fare da “tappabuchi”. “Non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo”, aveva fatto sapere in una recente intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “C’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda. Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto”, aveva aggiunto. “Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare”, aveva poi concluso.

