''Meglio la blefaroplastica dei filler'': Antonella Clerici parla di ritocchi estetici a pochi giorni dal 60esimo compleanno

Antonella Clerici si prende la cover di Gente e si racconta al settimanale a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno: spegnerà le candeline il prossimo 6 dicembre. “Tutti gli anta per me sono stati uno shock, ma non avevo capito niente. Quelli tra i 40 e i 50 sono gli anni più belli”, sottolinea la presentatrice. Parla anche di ritocchi estetici, non ne ha fatto mistero. “Meglio la blefaroplastica dei filler”, dice.

Un anno fa la conduttrice Rai sui suoi appuntamenti col chirurgo estetico aveva detto a Il Messaggero: “Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. E’ meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.

La Clerici ci torna su anche alla soglia del 60 anni e sui ritocchini ammette: "Sempre stata favorevole. Li fanno le persone che fanno altri lavori, figurarsi noi che stiamo in tv. E’ una specie di tagliando dal dentista. Senza esagerare però eh”. Non rivela di preciso cosa ‘migliori esattamente di sé: “I dettagli sono faccende private”. Poi aggiunge: “Non sono favorevole ai filler: ti danno tutto quel gonfiore... Ti dicono che si assorbe, ma mica è vero. Vedo in giro certi mostri. A quel punto meglio una blefaro fatta bene o piccoli ritocchi. Il laser funziona. E poi c’è la cura di tutti i giorni”. E’ sempre perfetta in onda grazie alla cura che hanno di lei le truccatrici, ne è felice.

Mamma di Maelle, 14 anni, avuta da Eddy Martens, Antonella è legata a Vittorio Garrone, 57 anni, con cui convive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Ma niente nozze: “No, non mi sposo. A me il matrimonio un po’ mi porta sfiga. Magari faremo una festa per i nostri dieci anni. Le faccio sapere”.