Antonella Clerici: 'Sono stata una sportiva 'piaciona', oggi mi tengo in forma così'

Antonella Clerici racconta i tanti sport fatti in passato. A Tv Sorrisi e Canzoni, che le regala la copertina del settimanale in edicola, la conduttrice 58enne, al timone di E’ sempre mezzogiorno e che dal 26 novembre prossimo tornerà in onda con The Voice Senior su Rai Uno, confessa: “Sono stata una sportiva ‘piaciona’, oggi mi tengo in forma così”.

“Ho fatto tutti gli sport... male. Mia madre era convinta che una ragazza dovesse saper fare tutto. Ho giocato a tennis e mi chiamavano ‘gatto di marmo’ perché non correvo: ho un ottimo stile ma, da pigra, non corro. Poi scio bene, ho cominciato a 6 anni. Sciare per me è sinonimo di libertà, mi piace da morire. Verso i 14 anni ho fatto nuoto agonistico, i 100 metri stile libero erano la mia specialità. Ero bravina, ma non una promessa. Mi allenavo anche tutti i giorni, poi ho lasciato anche perché mi venivano i capelli verdi con il cloro. Non ho finito.. “, rivela Antonella.

La presentatrice aggiunge: “Ho giocato a basket, mi divertivo perché era uno sport di squadra, ma la domenica c’erano le partite mentre io preferivo andare a sciare e alla lunga ho smesso. Nello stesso periodo mi ero qualificata per i campionati regionali di corsa campestre. Io dico sempre che sono una maratoneta e non una centometrista: sono una da sport ‘di tenuta’. Dai 10 ai 20 anni ho fatto tutti gli sport, dopodiché ho vissuto di rendita per un po’”.

La Clerici, che prima di tornare in tv, dopo le vacanze, ha seguito una dieta della sua nutrizionista e ha perso subito tre chili, ammette: “Poi la rendita è finita. Però se oggi mi invitano a una partita di tennis oppure a fare una sciata, me la cavo bene. All’occasione so anche fare due tiri a golf e guidare una moto da cross”.

“Sono stata una sportiva ‘piaciona’, non una sportiva agonista, ho fatto un po’ di tutto”, sottolinea ancora. Adesso però la bionda sa come tenersi in forma: “Camminate, tapis roulant, pesetti, stretching”. La Clerici infine confessa: “Non sono una da yoga: una volta ho fatto una lezione e l’insegnante mi ha detto: ‘Lei è troppo energetica, parla con tutti, distrae la classe... non è per lei!’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2021.