''Vissuta sempre in una campana di vetro, non ero mai andata fuori dall'Europa'': Antonella Fiordelisi rivela di essere cambiata dopo 'Pechino Express'

L’ex ‘vippona’ 25enne confessa: “Ho imparato molto, un’esperienza forte”

Rispetto al passato si dice diversa: sogna la conduzione e svela di essere single

Antonella Fiordelisi rivela di essere completamente cambiata dopo Pechino Express, che parte domani, 7 marzo, su Sky. Ha partecipato in coppia con Estefania Bernal: in questa edizione i concorrenti si muoveranno fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. “Ho vissuto sempre in una campana di vetro, non ero mai andata fuori dall’Europa”, confessa a Chi la 25enne, ex schermitrice.

''Ho vissuto sempre in una campana di vetro, non ero mai andata fuori dall'Europa'': Antonella Fiordelisi rivela di essere completamente cambiata dopo 'Pechino Express'

L’influencer, che sogna la conduzione in tv, si dice diversa. Al GF Vip afferma di aver dato forse il peggio di sé. E’ cresciuta e Pechino Express le ha dato una grande mano: “Ho imparato molto. E’ un’esperienza forte, che mi ha lasciato il segno fin da subito. Mi ha fatto capire che l’essere umano, in generale, è incontentabile. Ho visto il mondo come funziona veramente e ho capito di aver vissuto sempre sotto una campana di vetro, anche grazie alla mia famiglia”.

L’ex ‘vippona’ 25enne confessa: “Ho imparato molto, un’esperienza forte”

“Non avevo mai toccato con mano la povertà - prosegue Antonella - Non ero mai andata fuori dall’Europa. Ho iniziato ad apprezzare le piccole cose, prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un unghia, adesso capisco la fortuna che ho. Da quando sono tornata sono felice per qualunque cosa”.

La ragazza da 1,5 milioni di follower non vuole diventare schiava dei ‘like’, così sottolinea. Da qui a 5 anni desidera diventare una presentatrice televisiva. Ed è single. Con Edoardo Donnamaria, ammette, “non è andata come speravamo”. Ha avuto una storia con Guglielmo Vicario, calciatore del Tottenham, durata due mesi, ma pure questa conclusa. La Fiordelisi smentisce con ancora più forza il presunto flirt in passato con Stefano De Martino: “Non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con Stefano De Martino”.

Ha partecipato al reality in coppia con Estefania Bernal: in questa edizione i concorrenti si muoveranno fra Vietnam, Laos e Sri Lanka

Infine la 25enne conclude: “Magari in passato ho commesso degli errori di valutazione, ma non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, il mio lavoro. Non dico di essere partita col piede sbagliato, ma vorrei invertire la tendenza. Non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta, e c’è un tempo per tutto. Ma il mio per queste cose è finito”.