Antonino Spinalbese, ex di Belen, ancora single: 'Ho fatto rinunce d'amore per mia figlia'

Antonino Spinalbese porta la fede al dito, ma non è fidanzato. L’ex di Belen è ancora single, lo sottolinea nel corso di un’intervista rilasciata a Trends & Celebrities, programma radiofonico di Rtl 102.5. Dell’argentina non parla, ma a proposito dell’anello all’anulare dice: “La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto”. Per Luna Marì, avuta dalla showgirl 37enne lo scorso 12 luglio, l’ex hair stylist 27enne ha fatto rinunce d’amore, ma non recrimina nulla.

“Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti - precisa Antonino - Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”. Per la piccola non si fa auguri particolari pensando al futuro: “Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”.

Lasciato il lavoro da parrucchiere da Coppola, anche dopo la fine del legame con Belen, durato poco più di un anno, Spinalbese si è gettato anima e corpo nell’imprenditoria, ma non disdegna la tv: “Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

26/4/2022