Antonino Spinalbese ricompare in ospedale dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip

Il 27enne, ex di Belen, si è collegato con la trasmissione durante il serale di lunedì

Ha spiegato di aver passato il Capodanno in una struttura ospedaliera

Antonino Spinalbese si trova ancora in ospedale. Dopo il mistero della sua “scomparsa” dalla casa del Grande Fratello Vip (era stato fatto uscire il 31 dicembre per non meglio specificati motivi medici), il 27enne ex compagno di Belen e padre della bambina della showgirl si è collegato con Alfonso Signorini durante il serale di lunedì. Ha annunciato di voler tornare in gioco, anche se sembra, come ha suggerito qualcuno, che stia affrontando il post-operatorio di un intervento chirurgico di routine.

Antonino Spinalbese, 27 anni, si collega con la casa del Grande Fratello Vip

“Ciao Alfonso, sto benissimo, mi sono preso un po’ di ferie”, ha esordito Antonino durante il collegamento. Signorini ha risposto: “So che la situazione è sotto controllo e gli accertamenti stanno andando per il meglio e so che presto tornerai nella casa giusto?”. La risposta non si è fatta attendere: “Certamente, non mollo”.

Antonino mostra la stanza di ospedale dove ha passato Capodanno

I suoi coinquilini hanno potuto vederlo sul maxi schermo

Il conduttore ha poi voluto sapere cos’ha fatto Spinalbese a Capodanno. “Ma la notte di San Silvestro cosa hai fatto? A che ora sei andato a letto?”, gli ha domandato. Antonino ha risposto: “In realtà io dalla stanza ho visto i fuochi d’artificio ed è stata un’esperienza fantastica. Ti dirò che sono stato benissimo se devo essere sincero”. Signorini ha quindi voluto concludere con una battuta ironica: “Non è che sei stato sotto il trapuntino con qualche infermiera? Giusto per non perdere le sane abitudini…”.