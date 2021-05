Il fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, stilista: 'Ho disegnato abiti unisex e ora...'

Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen e futuro papà della secondogenita dell’argentina 36enne, Luna Marì, che nascerà il prossimo luglio, debutterà da stilista. “Ho iniziato a disegnare abiti unisex”, svela in una lunga intervista su Granelli - La serie. L’ex hair stylist di Coppola 26enne, dopo essersi legato alla showgirl, ha cambiato totalmente vita.

Antonino è pazzo di Belen Rodriguez. Della compagna che ha scelto di avere accanto rivela: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”.

E’ stato proprio grazie a lei che ha deciso di lasciare il lavoro da parrucchiere e seguire le sue ambizioni professionali, su tutte la fotografia e adesso la moda. “Ho iniziato a disegnare abiti unisex, a breve andremo a selezionare i tessuti”, confessa.

Antonino subito dopo chiarisce: “Non sono solo un fotografo. Instagram, ad esempio, mi ha dato la possibilità di mettere insieme un po’ tutte le mie passioni”.

Nato nella provincia di Napoli, cresciuto prima a Parma e poi a La Spezia, Spinalbese è arrivato a Milano all’età di 18 anni. Dato che i genitori si sono separati e poi il padre è venuto a mancare, ha cresciuto le sue due sorelle come se fosse lui il genitore. E' per questo che è molto maturo, nonostante la giovane età, e pronto a prendersi cura della bambina che arriverà. Spera che Luna Marì abbia il volto di Belen e il carattere volitivo che lo contraddistingue: non vede l’ora di conoscerla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.