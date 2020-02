Asia Argento ha dovuto lasciare ‘Pechino Express’ dopo essersi rotta il ginocchio durante una prova immunità, ma prima di abbandonare il gioco, durante la seconda tappa dell’edizione 2020 del reality, ha confessato di avere un portafortuna che apparteneva al compagno Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno del 2018 a 61 anni. Si tratta di una kefiah, che l’attrice 44enne non ha mai lavato dopo la scomparsa dello chef tv e che ha portato sempre con sé durante l’avventura in Asia.

“Questa kefiah era del mio compagno Anthony che non c’è più, da quando se n’è andato non l’ho mai lavata e la porto ovunque con me”, ha spiegato Asia rivolgendosi alla telecamera con accanto la sua compagna d’avventura Vera Gemma. “La uso anche come cuscino, me la metto per coprirmi i capelli, la uso per fermare le macchine, finora mi ha portato fortuna, poi lui era un grande viaggiatore quindi lo sento vicino a me”, ha poi aggiunto.

Sebbene Bourdain, che era un famosissimo volto noto della televisione americana, dove ha condotto molti programmi di cucina, sia comunque nel cuore di Asia al di là degli oggetti che può averle lasciato come ricordo, la figlia del re dell’horror italiano ha comunque spiegato di tenere davvero tanto a questo copricapo. “Siccome non ho tante cose di Anthony non voglio perderla, anche se comunque lui vive dentro di me, ma proprio non voglio perderla perché sento che mi protegge”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 19/2/2020.