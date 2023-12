''Sono diventata talmente amica della mia psicoanalista che faremo Capodanno insieme'': il racconto di Asia Argento

L’attrice recita in una commedia brillante, “Gigolò per caso”, è la moglie in crisi di Pietro Sermonti

Nel film è una psicoterapeuta, lei nella vita reale è stata in analisi dai 14 anni in poi

“Dopo 39 anni di carriera costellata di ruoli drammatici, ce l’ho fatta”. Asia Argento recita in una commedia, “Gigolò per caso”, in arrivo su Prime Video il 21 dicembre. Interpreta la moglie in crisi di Pietro Sermonti, una psicoterapeuta. Il ruolo le piace moltissimo: lei nella vita reale è stata in analisi dai 14 anni in poi. A Il Messaggero la 48enne confessa: “Sono diventata talmente amica della mia psicoanalista che faremo Capodanno insieme”.

Asia è soddisfatta del ruolo brillante: “Sono stata molto contenta, anche se all’inizio ho avuto paura. La comicità è un talento innato, un superpotere ma un attore ci può arrivare lavorando”. Quando le si domanda se sia mai andata dallo psicologo, racconta: “Tutta la vita, dai 14 anni in poi. E mi è servito molto”. Adesso è in pausa, non continua: “No, ma in nome del transfer sono diventata talmente amica della mia psicoanalista che faremo Capodanno insieme”.

L’Argento è cambiata, i drammi sono alle spalle, è “molto più spensierata”. Rivela: “Ho una grande voglia di leggerezza che si riflette anche nel lavoro: la carriera e i film riflettono la vita privata. Dovevo toccare il fondo per risalire. Gli ultimi tre anni sono stati tosti, ma ho lavorato tanto per avere la felicità che non viene mai da sola”. E’ orgogliosa “di essere sopravvissuta”. “Ci è voluto del tempo, ma ora vengo considerata per quella che sono. Io chiedo solo rispetto, non voglio essere denigrata perché non rinuncio a difendere la mia verità”, sottolinea.

Oggi non rifarebbe più scene di nudo: “Non perché sia diventata moralista, ma perché ho quasi 50 anni. Ho cominciato a spogliarmi a 20 senza capire che mi stavo infilando in una gabbia. E poi vorrei non interpretare più una prostituta, ne ho fatte così tante... Anche in 'A mother for an hour', il film inglese che ho appena girato, e nella serie La storia che si vedrà prossimamente su Rai1. Vorrei esplorare altri ruoli”.

L’attrice è single: “Troppa fatica. Sto molto meglio con i miei figli Anna Lou e Nicola. In casa nostra c’è serenità, ridiamo. E se si litiga, un minuto dopo siamo capaci di chiederci scusa”. Lavora duramente “per rimuovere rimorsi, veleni, risentimenti. Non servono a niente”. E non ha paura dei 50 anni alle porte: “Basta tenersi giovani di mente e non aver paura. La meditazione mi rende più serena”. Ha progetti legati al cinema. Quando le si domanda chi sia ora Asia Argento, risponde: “Una persona che cambia ogni giorno. Una donna work in progress”.