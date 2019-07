Aurora Ramazzotti è felice. A Londra festeggia la laurea del fidanzato, Goffredo Cerza, insieme a tutta la famiglia del neo ingegnere. E’ fiera di lui e sorride al suo fianco. La gioia per l’obiettivo raggiunto dal ragazzo che ama la rende entusiasta.

La laurea di Goffredo Cerza è finalmente arrivata. Il momento è emozionante e unico: corona tutti gli sforzi fatti finora. Aurora Ramazzotti è diventata pendolare per amore: ha fatto la spola tra l’Italia e l’Inghilterra per stare sempre accanto a lui.

Il giorno della laurea di Goffredo Cerza è unico e indimenticabile. Aurora Ramazzotti è lì con i genitori del fidanzato e i parenti più stretti. Sul social condivide alcune immagini che la immortalano con tutti. Nelle sue IG Stories posta l’istante in cui Goffredo riceve tra le mani il prestigioso titolo di studio. Poi arriva una dedica preziosa per l’innamorato.

“Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla sensazione che mi dava stare intorno a Goffredo. All’inizio la sua innata vitalità e leggerezza appare contagiosa ma quasi incomprensibile - scrive la figlia 22enne di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - Per me che avevo disperato bisogno di sentirmi amata è stato come un’esplosione silenziosa. Ha cambiato ogni cosa, ma senza che me ne accorgessi. Ho iniziato a rivedere in lui, come fosse un’immagine riflessa, cose di me di cui non ero a conoscenza prima. Mi insegna, giorno dopo giorno, a sorvolare le futilità, a credere di più in me stessa… tutto questo, probabilmente, senza neanche rendersene conto”.

Poi Aury si rivolge direttamente a Goffredo e gli dice: “Amore mio oggi segna un pezzo del tuo cammino. Farò del mio meglio per percorrerlo insieme a te, senza intralciarti ma solo spronandoti. Invidiando un po’ la tua pazienza e il tuo modo di vivere ma sapendo che se avrò bisogno, ti avrò sempre al mio fianco per trasmettermene un po’”. I suoi auguri sono meravigliosi. “Ti amo”, le replica Goffredo.

A festeggiare il ragazzo anche Marica Pellegrinelli, che a commento del post sul social scrive: “Evviva G!”. Il rapporto di Aurora con la modella, dopo l’addio ufficializzato con Eros Ramazzotti, rimane disteso e assolutamente sereno.

