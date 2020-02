Aurora Ramazzotti va in tv, Marica Pellegrinelli le fa da 'cat sitter': ottimi rapporti tra le due

Aurora Ramazzotti va in tv da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", in onda su Rai Due. La 23enne si assenta per un po’ da casa, ma può stare serena: a farle da cat sitter ci pensa Marica Pellegrinelli. Tra la primogenita di Eros Ramazzotti e la modella, ex moglie del papà, non c’è nessuno screzio. I rapporti sono ottimi.

Forse in un primo periodo qualche problemino, dovuto alla separazione ancora fresca, tra le due c’è stato. Ma ora è tutto sereno: l’armonia regna sovrana in famiglia. Marica guarda Aury in tv insieme al gatto della figlia di Michelle Hunziker, pure lui piazzato comodamente davanti allo schermo del televisore, come svela la top model 31enne nelle sue IG Stories.

Aurora Ramazzotti, nonostante sia in tv, controlla che il suo felino stia bene. Tagga a sua volta le storie di Marica e scrive: “Saba mi manchi anche tu!!! Domani torniamo insieme forever”.

Aurora e Marica vanno d’accordo. La Pellegrinelli ascolta interessata la sua intervista. La ragazza riceve a sorpresa un video messaggio del padre da New York: “Aury un bacio da New York! Fai la brava eh! Parla bene, salutami tutti e arriverò presto! Ciao!”. Poi parla della sua voglia di stare stabilmente nel mondo dello showbiz.

“Ho sempre amato la musica. Penso sia una normale conseguenza che adesso lavori in questo mondo. Io ho una passione per la televisione, ma ad oggi è importante anche riuscire ad avere più capacità. Sto studiando anche musica e recitazione“, spiega Aurora Ramazzotti. Fazio è colpito dalla sua ironia e capacità dialettica e la invita, se lo desidera, a essere un’ospite più assidua della trasmissione. La moretta accetta entusiasta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2020.