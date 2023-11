Aurora Ramazzotti senza babysitter non rinuncia alla palestra: mentre si allena del figlio Cesare si occupa il personal trainer, guarda

La 26enne ritrova la forma, Cesare lo porta con sé, tanto c’è Paolo Zotta

Aurora Ramazzotti il suo bebè lo porta ovunque o quasi. Senza babysitter, la 26enne non rinuncia alla palestra: mentre si allena del figlio Cesare si occupa il personal trainer. Paolo Zotta è bravissimo col bimbo nato lo scorso 30 marzo: lo tiene comodamente nel marsupio, mentre dice alla sua allieva gli esercizi da fare per ritrovare la forma top.

Aurora Ramazzotti senza babysitter non rinuncia alla palestra: mentre si allena del figlio Cesare si occupa il personal trainer

Mamma Michelle Hunziker, nonna attenta, forse è impegnata col lavoro o il nuovo compagno, Alessandro Carollo. Aury in palestra ha la sua lezione fissata. Lì c’è anche l’amico di sempre, Tommaso Zorzi, con cui si ritrova persino per il fitness. Zotta la fa sudare. L’ex pugile milanese, Nike Trainer con ben 15 anni d’esperienza alle spalle, cammina nel locale. Cesare è con lui e non fa un fiato. E’ un bebè davvero buonissimo, come ha detto più volte la mamma.

La Ramazzotti trova anche il tempo di scherzare e condividere tutto nelle sue storie. Pure Zotta, classe 1981, fa lo stesso. La ragazza si è affidata a lui da tempo.

L'ex pugile non fa battere la fiacca alla sua allieva

Del resto, come recita Paolo stesso sul suo profilo Linkedin, ha un modo di allenare unico. Fonde diverse discipline: boxe e thai boxe, Crossfit, functional training, Calisthenics, yoga, Trx, NTC, verticalismo, SUP fitness e il suo acrovibes. Questi sono solo alcuni degli elementi integrati nei suoi workout. Grande motivatore, non permette ad Aurora di battere la fiacca. E le insegna a seguire uno stile di vita sano e attivo. Lei ringrazia. E’ pure un ottimo baby sitter d’emergenza che la salva dal bucare l’appuntamento coi pesi.