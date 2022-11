Pancione e allegria, Aurora Ramazzotti al quinto mese di gravidanza è esplosiva in centro a Milano: foto

La 25enne è felice: sul volto si legge la sua esplosione di gioia per il bebè che arriverà

Look casual per l’influencer e conduttrice fiera delle sue forme da mamma

Aurora Ramazzotti sul suo volto mostra una vera e propria esplosione di gioia, la 25enne cammina sicura in centro a Milano, fiera del suo pancione ormai evidente: è quasi al quinto mese di gravidanza. Incurante dei paparazzi che la seguono, rivela l’allegria che la pervade per il momento unico che sta vivendo per l’arrivo del suo primo bebè.

Pancione e allegria, Aurora Ramazzotti al quinto mese di gravidanza è esplosiva in centro a Milano

L’influencer e conduttrice per il suo giro di shopping sceglie un look casual: indossa comodi jeans, portati col risvoltino sotto, e tronchetti neri con un tacco appena pronunciato. Sopra ha abbinato una camicia bianca in cotone e un pullover il lana con scollo a V verde smeraldo.

A regalare un tocco trendy all’outfit è il cardigan con disegni etnici bianco e nero, che Aury porta aperto: il suo ventre da mamma così è in primo piano. Tra le mani una maxi bag black.

Aury adora il cardigan con disegni etnici bianchi e neri: lo sceglie anche per un altro outfit

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha i lunghi capelli con la riga in mezzo raccolti in una coda bassa. La bella girnata esige occhiali neri dalla forma cool: la Ramazzotti sorride. Gli obiettivi ‘spioni’ non la turbano neppure un po’: ha la vita che sognava accanto al fidanzato e futuro papà Goffredo Cerza. I due il prossimo aprile abbracceranno il loro maschietto, di cui ancora non rivelano il nome.