Ballando con le stelle 2020 è letteralmente nel caos. Anche Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus. Dopo Samuel Peron, ballerino del talent, anche il pugile va ad aggiungersi alla lista di quelli che hanno contratto il Covid-19 durante le vacanze estive. Milly Carlucci lo annuncia sull’account ufficiale del programma di Rai Uno. La conduttrice mantiene un atteggiamento sereno, ma tutti si domandano come il programma possa prendere il via il prossimo 12 settembre.

“Cari amici sono qui con il sorriso d’ordinanza per darvi un aggiornamento su quello che è capitato nella nostra comunità di Ballando, come promesso”, esordisce la conduttrice. E continua: “Abbiamo il risultato dei tamponi e siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze purtroppo nella stessa zona in cui era Samuel Peron e lì, come sapete, c’è stato un focolaio di infezione importante”. Parla del nord della Sardegna.

“Sia Samuel che Daniele in questo momento non hanno sintomi importanti, quindi veramente in bocca al lupo, perché magari risolviamo questa situazione rapidissimamente. Con tutto il cuore un grande abbraccio”, sottolinea la bionda.

Poi chiarisce: “Per quanto ci riguarda, noi siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio di tutte queste situazioni. Siamo nelle mani di una struttura romana che si occupa proprio di questo e rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro, come il calcio… Siamo anche noi uno ‘sport’ dove si sta, effettivamente, molto attaccati. Allora che facciamo? Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa. Dopo aver fatto il tampone ieri, adesso la settimana prossima, in apertura di settimana, subito l’altro tampone per confermare queste negatività, in attesa di ricominciare ad allenarci tutti insieme sempre in sicurezza, questa è la cosa più importante”.

La Carlucci conclude: “Ballare è bellissimo, Ballando con le stelle è il mio amore, ma prima di tutto la salute e la sicurezza, quindi vi ricordo di portare sempre la mascherina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2020.