Inizialmente la messa in onda era prevista per la scorsa primavera. Poi a causa della pandemia è stato tutto rimandato. Ora però c’è il via libera: ‘Ballando con le Stelle’ aprirà i battenti sabato 19 settembre in prima serata su Raiuno. L’appuntamento è per le 20 e 35 sull’ammiraglia della tv di Stato. Intanto sul profilo Instagram ufficiale dello show è comparsa la prima foto di gruppo con tutti i concorrenti e i rispettivi insegnanti. Ovvero: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Holaf e Tove Villfor, Barbara Bouchet e Stefano Oradei.

Poi: Rosalinda Celentano e Samuel Peron, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Pochi giorni fa Milly Carlucci, padrona di casa del talent, ha raccontato a “Oggi è un altro giorno” le difficoltà vissute per riuscire a mettere in piedi il format quest’anno. “Avevamo i motori accesi, pronti per partire... Allora devi evitare di perdere l'umore. Pensavamo di riuscire a fare un'edizione per aprile e maggio, ma era troppo complicato. C'era una situazione di impossibilità di circolare negli studi”, ha spiegato. “Poi l'abbiamo superato grazie ai tamponi. Ne facciamo ogni 4 giorni, come nello sport. Così siamo sicuri di poter stare vicini”, ha aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 8/9/2020.