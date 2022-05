Barbara d'Urso festeggia 65 anni, ma fa scrivere 18: foto del party

Barbara d’Urso sottolinea a gran voce che l’età anagrafica non conta. La conduttrice sabato 7 maggio in un esclusivo locale a Milano festeggia i suoi 65 anni, ma al party, di cui condivide tantissime foto sul social, fa scrivere 18: Carmelita si sente appena maggiorenne.

La presentatrice celebra il compleanno in grande stile con una festa scatenata, circondata da tanti amici vip. Barbara per l’occasione indossa un mini dress aderente nero pieno di paillettes e arricchito da piume, calze a rete e tacco 12, rigorosamente con la suola rossa, marchio di fabbrica di Louboutin, ai piedi completano il look esplosivo.

Il party è irriverente, ci sono molti personaggi dello showbiz a cui la d’Urso è legatissima. Tra gli ospiti: Valeria Marini, Antonella Elia, Gabriel Garko, Massimo Boldi, Vladimir Luxuria, Malena, Alessandra Mussolini, Mietta, Valeria Graci, Arisa con Vito Coppola.

Al party non potevano mancare pure Fabio Rovazzi, Paola Barale, Federico Fashion Style e le inviate di Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle e Carlotta Dessì.

La napoletana è un uragano di energia: spegne le candeline attorniata da quelli a cui vuole più bene. Si balla sulle note del dj. La torta è gigantesca a più strati. I cocktail sono originali: c’è lo “Spritz col cuore”.

Per tutta la notte, Barbara d’Urso balla con vista mozzafiato sul Duomo di Milano proprio come una diciottenne. A La Stampa in merito ai 65 anni sottolinea: “Non mi importa tanto dell’età. L’età non esiste. Non è la mia età. Cioè: lo è ma anche no”. Non ha vergogna a dire che si rifiuta di invecchiare e aggiunge: “Anche la mia testa lo fa”. E sul futuro a Mediaset fa sapere: “Resto anche l’anno prossimo. Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/5/2022.