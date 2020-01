Barbara D’Urso si è mostrata in costume a 62 anni. La conduttrice ha approfittato delle vacanze natalizie per volare al caldo. E’ andata in Medio Oriente con l’amico Jonathan Kashanian e qui, tra le altre cose, si è concessa diverse ore in spiaggia. E sul social ha postato uno scatto in bikini sdraiata sul bagnasciuga, mostrando a tutti il suo fisico in perfetta forma.

La conduttrice non ha mai nascosto di seguire un regime alimentare piuttosto controllato e di avere un’agenda fitta di attività anti-invecchiamento. “Esco di casa alle 7.30, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui (negli studi Mediaset, ndr). Prima riunione Pomeriggio 5, poi Domenica Live, Non è la D’Urso, Grande Fratello. L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”, aveva dichiarato qualche tempo fa parlando della sua routine. “La danza aiuta, ma conta la genetica. Sono fortunata”, aveva poi aggiunto.

Nel frattempo le ferie sono finite e Barbara è di nuovo a Milano per riprendere in mano le sue trasmissioni. “Sono appena atterrata e già mi manca il deserto”, ha scritto poche ore fa sul social pubblicando un video di una gita nel deserto fatta nei giorni scorsi.

Scritto da: la Redazione il 7/1/2020.