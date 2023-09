Il patron di Striscia la Notizia dice la sua sulla presentatrice, ora a Londra

Tagliente, su Myrta Merlino non è tenero: “So solo che è la fidanzata di Tardelli”

Antonio Ricci è un fiume in piena alla conferenza stampa di Striscia la Notizia, che lunedì 25 settembre torna su Canale 5. Il creatore del tg satirico regala una notizia bomba su Barbara d’Urso. Ai giornalisti svela: “A gennaio, quando vuoterà il sacco, ci saranno sorprese clamorose”.

''A gennaio, quando vuoterà il sacco, ci saranno sorprese clamorose'': Barbara d'Urso pronta a fare clamore? Parla Antonio Ricci

La conduttrice al momento studia l’inglese a Londra. La 66enne è volata all’estero, vincendo anche la sua atavica paura dell’aereo. Fino a dicembre è in essere il suo contratto con Mediaset, che l’ha ‘spodestata’, preferendole Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, una sua ‘creatura’ per ben 15 anni. Carmelita alle dimissioni, immediatamente dopo, proprio non ha pensato: ha scelto di rimanere nell’azienda in cui ha lavorato negli ultimi 25 anni. Quando sarà ‘libera’, da gennaio 2024, è quasi certo che parlerà raccontando la sua verità su tutto quel che è accaduto negli ultimi tempi.

Ricci, tagliente, ai giornalisti che gli chiedono di Myrta Merlino, dice: “Non sono ancora riuscito a vederla, ma in realtà non l’ho mai seguita: so solo che è la fidanzata di Tardelli”.

Il 73enne, poi, facendo riferimento alla d’Urso, sottolinea: “Certo va a sostituire Barbara D’Urso, che sembrava un pilastro di Mediaset e invece è stata giubilata. Sul perché ci sono varie teorie, io ho sentito Barbara, volevo farla uscire dal Gabibbo nella prima puntata... Credo che a gennaio, quando vuoterà il sacco, ci saranno sorprese clamorose”. E tutti i media non aspettano altro per arricchire la ‘soap’ televisiva di nuovi succosi particolari.