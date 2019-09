Barbara D’Urso ha detto di no: non sarà lei la madrina di Michelino, il figlio di Paola Caruso che tra poche settimane farà il battesimo. La conduttrice durante la prima puntata della nuova stagione di ‘Pomeriggio Cinque’, andata in onda lunedì 9 settembre, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la richiesta della showgirl di origini calabresi, presente in studio insieme al nuovo fidanzato Moreno Merlo.

Proprio la Caruso, 34 anni, durante la diretta ha tirato fuori l’argomento. Rivolgendosi alla D’Urso ha detto: “Ti avevo chiesto di fare da madrina a Michelino. L’hai visto praticamente nascere. Hai seguito tutta la gravidanza, mi sei stata vicina. Nessuno più di te può essere la sua madrina”. A questo punto Barbara ha dovuto motivare il suo ‘’no’’. “Ti ringrazio. Anche se c’è un rapporto speciale tra me e Michelino, poi farei un torto a tutte le mamme che sono state qui in trasmissione e mi hanno chiesto di fare la madrina dei loro figli. Io cerco di essere uguale con tutti, anche se a te ti amo in maniera particolare, e anche Michelino. Lo sarò col cuore”, ha fatto sapere.

Poi la 62enne ha però annunciato che il battesimo sarà trasmesso in diretta tv in uno dei suoi programmi. “Il battesimo lo trasmetteremo insieme in diretta a ‘Domenica Live’, che inizierà il 22 settembre perché lo studio non è ancora pronto. Abbiamo dovuto spostare la prima puntata di una settimana. Ma domenica prossima (il 15 settembre, ndr) ci sarà invece ‘Live – Non è la D’Urso’”, ha concluso Carmelita.

Scritto da: la Redazione il 10/9/2019.