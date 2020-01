Beatrice Valli, parto anticipato: al 90% sarà necessario un taglio cesareo

Beatrice Valli parla ai fan della sua terza gravidanza, che ultimamente le stava dando qualche preoccupazione. Va tutto bene, ma il parto sarà anticipato rispetto alla scadenza del periodo di gestazione. Al 90% la 24enne dovrà fare un cesareo.

Già mamma di Alessandro, avuto giovanissima dal suo fidanzato storico Nicolas Bovi, e Bianca nata nel 2017 dall’amore con Marco Fantini, modello 28enne conosciuto grazie al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, Beatrice Valli è in attesa di un altro bebè. Il parto sarà anticipato e, dopo due parti naturali, è probabile che stavolta avvenga con taglio cesareo, così spiega nelle sue IG Stories aggiornando i tantissimi follower.

“Oggi vi parlo di questa visita - confessa Beatrice Valli appena tornata dal controllo dal ginecologo - Va tutto bene. L’unica cosa è che al 90% dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene, sentivo molta pressione sull’utero e il ginecologo ha trovato la placenta al di sotto del bambino, quindi ostruisce il passaggio. Se non si gira entro tre settimane, massimo un mese, dobbiamo programmare un cesareo. Però il bambino sta bene, e io sto bene. I valori sono perfetti, anche se il mese scorso ho avuto un’infezione all’intestino, ma è tutto nella norma”.

“L’unica cosa che mi dispiace è il parto: dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, soprattutto per il papà, perché Marco l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa, sennò dovremmo programmare il cesareo un pochino prima perché con questa problematica, la placenta si potrebbe staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile”, aggiunge ancora.

Beatrice rassicura chi la ama sulle sue condizioni di salute e quelle del piccolo che porta in grembo. Ai fan annuncia anche che il prossimo 5 febbraio svelerà il sesso del bebè: se sarà un maschietto o una femminuccia. Sono tutti avvertiti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.