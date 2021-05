Belen, il fidanzato Antonino la prende in giro, lei lo bacchetta

Belen Rodriguez è esplosiva. Il suo pancione cresce. Al settimo mese di gravidanza, in attesa di Luna Marì, la showgirl 36enne si gode un bel pranzo in Toscana: è partita con il fidanzato, il figlio Santiago e tutta la sua famiglia per un rilassante weekend, in occasione della Festa della Mamma. Ed è proprio mentre è a tavola con i suoi cari che Antonino bonariamente la prende un po’ in giro. Spinalbese la imita col pancione finto. Ha un pallone sotto la maglietta e mentre è a tavola le fa il verso. Tutti ridono, lei lo osserva e poi lo bacchetta…

Antonino Spinalbese, sempre molto serio, stavolta sorprende tutti. Seduto, con accanto Jeremias Rodriguez che ride a crepapelle, si accarezza il finto pancione, proprio come fa Belen. L’argentina riprende tutto con lo smartphone e sottolinea caustica: “Comunque, non so voi donne se sarete d’accordo, ma secondo me loro devono sentire il brivido della gravidanza…”.

L’ex hair stylist 26enne non sente ragioni e continua. Si alza in piedi e, sempre facendo il verso alla fidanzata, cammina fingendosi affaticato per la gravidanza. “Amore, mi sdraio un attimo…”, fa sapere nei panni di Belen Rodriguez.

Gli altri commensali si divertono un mondo. “Ti prendono pure in giro”, si sente che commentano alcune voci fuori campo. “Sai che sei uno stron*o!”, alla fine esclama Belen. Poi condivide tutto nelle sue IG Stories e promette: “La vendetta sarà terribile”. Antonino stavolta l’ha fatta grossa…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.