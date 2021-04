Belen incinta si mette in bikini sul terrazzo: il pancione è sempre più grande

Belen non resiste alle belle giornate. Approfittando del caldo anomalo a Milano, incinta di sei mesi, la showgirl 36enne si mette subito in bikini in terrazzo. L’argentina mostra curve da mamma meravigliose: è bellissima. E il pancione è sempre più grande.

Antonino Spinalbese prepara il pranzo e poi si siede a mangiare. Anche il 26enne avverte il calore dei raggi del sole, così di toglie la t-shirt mostrando i muscoli da adone, ma a attirare gli sguardi di tutti i follower, chiaramente, è Belen Rodriguez, irresistibile in due pezzi.

Fisico tonico, gambe sinuose e per nulla appesantite dalla gravidanza, lato b che rasenta la perfezione: il bikini striminzito mette in evidenza le sue forme. Anche il decoltè è ‘lievitato’: la 36enne è più sensuale che mai.

Capelli legati con uno chignon accennato basso, volto acqua e sapone e un due pezzi della sua collezione Me Fui a coprirle l’essenziale.

Belen si specchia e si osserva con attenzione, mentre si riprende con lo smartphone e condivide le storie sul suo profilo: è orgogliosa del pancione, finalmente esploso. Dentro c’è la sua Luna Marì che arriverà in piena estate.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2021.